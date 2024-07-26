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Почти тысячу мигрантов, задержанных в Петербурге, выдворят из страны

В Петербурге задержали почти тысячу мигрантов, их выдворят из страны

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Global Look Press

Почти тысячу мигрантов выдворят из страны после задержания в Петербурге. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, за последние две недели городские полицейские провели масштабные проверки иностранцев с целью декриминализации мигрантской среды. В ходе мероприятий правоохранители проверили около 150 строительных площадок, несколько десятков рынков, а также 140 точек общественного питания и около 200 мест проживания иностранцев.

В результате проверок правоохранительные органы пресекли более 7,5 тысячи административных правонарушений — большинство из них связано с нарушением миграционного законодательства. Почти тысячу иностранцев задержали с целью дальнейшего выдворения за пределы России.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов предложил платить россиянам за информацию о местах проживания нелегальных мигрантов. Он предложил ввести сумму вознаграждения в размере 100 тысяч рублей.

Ранее Госдума приняла закон о режиме высылки мигрантов.

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