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Кадыров призвал заблокировать YouTube «к чертовой матери»

Кадыров: YouTube давно нужно было не замедлять, а заблокировать

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Chingis Kondarov/Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что видеосервис YouTube уже давно надо было заблокировать в России. Его слова приводит РИА Новости.

«Надо не замедлять, а закрыть его к чертовой матери и все. Легче будет нам», — заявил глава Чечни.

Кадыров добавил, что сам он не пользуется видеохостингом. По словам главы Чеченской Республики, заблокировать платформу нужно, поскольку российские YouTube-каналы, которые «защищают интересы России» в целом и Чеченской Республики в частности, а также человеческое достоинство, свободу слова — оперативно блокируются.

Накануне председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что до конца недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах российских пользователей может снизиться до 40%.

По словам парламентария, еще через неделю скорость снизится уже до 70%. Хинштейн добавил, что замедление платформы — вынужденный шаг, однако эти меры не коснутся мобильной версии YouTube.

Ранее Песков отказался комментировать замедление YouTube.

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