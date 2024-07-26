Мужчина похитил двух школьниц, потому что хотел, чтобы у него были дочери

В Малайзии мужчина похитил двух девочек, потому что «всегда мечтал о дочерях», пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, две школьницы в возрасте шесть и восемь лет были похищены 32-летним мужчиной, работающим продавцом. Весь день девочки провели вместе с похитителем, который вечером вернул их в то место, откуда забрал.

Сотрудники полиции в тот же день арестовали малазийца, который объяснил свои мотивы. По его словам, у него есть два сына, но он очень хочет дочерей, поэтому решил исполнить свою мечту таким образом.

«У него нет никаких прошлых судимостей, и это его первое правонарушение», — говорится в заявлении полиции.

Мужчина был признан виновным в похищении и приговорен судом к двухлетнему тюремному сроку и штрафу в размере $440.

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