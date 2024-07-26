Ветераны СВО выйдут на улицы российского города для охраны порядка

В Приморском крае начал работу специальный отряд «Тигр-правопорядок», в состав которого вошли участники специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал губернатор региона Олег Кожемяко, которого цитирует издание «Владивосток Онлайн».

«Мы приняли решение создать эту организацию из военнослужащих, кто прошел военную школу. Город у нас туристический, приезжих много, поэтому вы будете обеспечивать безопасность туристов и жителей города», — сказал Кожемяко.

Сейчас в отряде задействовано 300 человек. Они будут следить за правопорядком во Владивостоке. После окончания дополнительного набора бойцы СВО появятся на улицах и в других населенных пунктах Приморского края.

Каждому бойцу выделят по три комплекта униформы для разных задач. Для оказания первой помощи в их распоряжении будут аптечки.

До этого стало известно, что после выборов в сентябре в Совете Федерации могут появиться три новых сенатора, представляющих участников специальной операции. Врио губернатора Республики Алтай Андрей Турчак представил свою «сенаторскую тройку».

Ранее стало известно, что ветераны СВО и их семьи смогут бесплатно посещать музеи и театры.