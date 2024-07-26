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Ветераны СВО и их семьи смогут бесплатно посещать музеи и театры

Минкульт и фонд «Защитники Отечества» запустили проект для ветеранов СВО

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Depositphotos

Министерство культуры России и фонд «Защитники Отечества» запустили совместный проект, в рамках которого ветераны специальной военной операции (СВО) и члены их семей смогут бесплатно посещать федеральные учреждения культуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня особенно важно оказать всестороннюю поддержку участникам и ветеранам специальной военной операции, их семьям, детям. И учреждения культуры активно включаются в эту работу», — приводит агентство слова министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Так, с 25 июля ветераны СВО вместе с семьей могут посетить федеральные музеи и музеи-заповедники. С 1 августа — кинотеатры, входящие в программу «Фонд кинопрокат. 25 августа бесплатные посещения начнутся в цирках, которые включены в систему ФКП «Росгосцирк». При этом федеральные театры и филармонии подключатся к проекту с открытием театрально-концертного сезона.

Посмотреть дальнейшие даты бесплатного посещения можно на портале «Культура.РФ». Для его гостей разработали новый раздел — афиша для ветеранов СВО.

До этого Министерство обороны РФ предложило начать выдавать гражданам справки об участии в СВО, которые можно будет использовать для подтверждения права на социальную защиту и помощь.

Ранее в Москве открыли первый социальный центр для участников СВО.

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