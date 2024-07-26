Житель Владикавказа предложил «сжечь Госдуму» и стал фигурантом уголовного дела

Жителя Владикавказа обвинили в призывах к террористической деятельности за желание «сжечь Госдуму», сообщает «Сапа 15».

По данным Telegram-канала, силовики обратили внимание на 44-летнего Эдуарда из-за комментария, оставленного им в одной из социальных сетей в 2020 году. В посте, опубликованном тогда в одном из сообществ, говорилось, что «Госдума приняла в первом чтении закон об изменениях в списке Дней воинской славы и памятных дат, согласно которому определила новую дату окончания Второй мировой войны — 3 сентября».

Это решение возмутило многих жителей региона, так как указанная дата совпала с годовщиной теракта в Беслане. Эдуард имел более радикальные взгляды в отличие от остальных пользователей и призвал земляков «сжечь Госдуму».

Сотрудники Центра «Э» лишь недавно наткнулись на комментарий и возбудили в отношении автора уголовное дело.

Ранее россиянку, мечтавшую о возрождении СССР, осудили за оправдание терроризма.