У арестованного зама Шойгу была 200-метровая квартира и 600-метровый дом

Семья бывшего заместителя министра обороны Сергея Шойгу Дмитрия Булгакова, задержанного по делу о коррупции, владеет квартирой площадью 219 кв. м и домом 621,8 кв. м. Об этом говорится в декларации о доходах, с которой ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно документу от 2019 года, доход Булгакова за год составил более 15 миллионов рублей. Чиновник владеет лишь частью 219-метровой квартиры — его доля составляет 109,5 к. м. Оставшаяся часть жилплощади принадлежит его супруге. Кроме того, на женщину записано три земельных участка — 163 кв. м, 321 кв. м и 2270 кв. м, а также жилой дом площадью 621,8 кв. м.

Помимо этого, жена Булгакова владеет кроссовером Lexus RX350. Ее доход в 2019 году составил около 226 тысяч рублей. Доход у женщины был неравномерным: в 2018 году она заработала более двух миллионов рублей, в 2017 — 234 тысячи, в 2016 — почти 249 тысяч, а в 2015 — 1,8 миллиона рублей.

Максимальный заработок у семьи чиновника был в 2011 году — тогда Булгаков получил более 18 миллионов рублей, а его супруга — более 10 миллионов.

26 июля Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) сообщил, что бывшего заместителя министра обороны РФ, генерала армии Дмитрия Булгакова задержали по уголовному делу о коррупции.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что суд уже избрал Булгакову меру пресечения — его заключили под стражу.

Во время работы в министерстве обороны Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение армии, во время операции в Сирии отвечал за снабжение российской группировки войск. В сентябре 2022 года он покинул ведомство в связи с переходом на другую работу.

В разные годы задержанный награждался орденами: «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, Александра Невского, «За военные заслуги», Почета, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени. В 2016 получил звание Героя России.

Дмитрий Булгаков — не первый арестованный заместитель Сергея Шойгу, в апреле был задержан замминистра обороны Тимур Иванов. Сам Шойгу был отправлен в отставку 12 мая — он занял кресло секретаря Совета безопасности России. Новым министром обороны стал Андрей Белоусов.

Ранее в Москве задержали главу военно-строительной компании министерства обороны.