Вагоны московского метро проехали 554 млн километров с начала 2024 года

За первые 6 месяцев 2024 года показатель вагоно-километров в московском метро вырос на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, рассказал заместитель мэра Москвы и глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Как рассказал Ликсутов, показатель вагоно-километров показывает расстояние, которое все вагоны суммарно проезжают за определенный период времени.

Он отметил, что цифры первого полугодия 2024 года превысили аналогичные показатели 2020 года на 16,2% и достигли 554 млн вагоно-километров.

По словам Ликсутова, на показатели роста вагоно-километров влияет расширение сети московского метро и увеличение интенсивности движения поездов с помощью новых технологий.

«Благодаря стабильному росту показателя суммарного пробега вагонов пассажиры московского метро тратят меньше времени на ожидание поезда, а в вагонах появляется больше свободных мест», — отметил Ликсутов.

Он добавил, что на Большой кольцевой линии (БКЛ) недавно сократили интервалы движения поездов в часы пик.

«К 2030 году планируем открыть 39 новых станций. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем расширение столичного метро и его модернизацию», — заключил Ликсутов.