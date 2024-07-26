Россиянина будут судить за диверсию на железной дороге в Смоленской области

Житель Смоленской области предстанет перед судом по обвинению в совершении диверсии после того, как подвез своего знакомого к железной дороге для поджога релейного шкафа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ.

«Указанный объект является элементом средств сигнализации, централизации и блокировки на железной дороге. Его повреждение могло привести к аварии на железнодорожных путях и массовым человеческим жертвам», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, с одним из фигурантов дела связался неизвестный и предложил уничтожить оборудование на железной дороге за 20 тыс. руб. Мужчина согласился, после чего попросил своего друга подвезти его до нужного места за 5 тыс. руб. Спустя сутки после выполнения заказа их задержали сотрудники силовых ведомств.

Инцидент произошел в октябре прошлого года на перегоне Сафоново — Милохово. Там неизвестный совершил поджог двух релейных шкафов, один из которых был вскрыт.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения.

Ранее суд отправил в колонию двух подростков за попытку поджога в Красноярском крае.