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Суд отправил в колонию двух подростков за попытку поджога в Красноярском крае

В Красноярском крае осудили подростков, пытавшихся совершить диверсию

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Depositphotos

В Красноярском крае вынесли приговор двум несовершеннолетним, которые попались при попытке поджога инфраструктуры. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Двух юношей задержали за покушение на совершение диверсии и возбудили в их отношении уголовное дело. Один из фигурантов оказался причастным к поджогу релейных шкафов в Уяре.

Красноярский краевой суд назначил последнему пять с половиной лет лишения свободы, а его подельнику — четыре года. Отбывать наказание они будут в воспитательной колонии.

До этого 14-летний школьник поджег вышку сотовой связи в Петербурге.

Ранее 17-летнего петербургского гимназиста, дважды пытавшегося поджечь военкоматы, внесли в перечень террористов и экстремистов.

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