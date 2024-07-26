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В Госдуму внесен проект о прекращении полномочий депутата Шилкина

В Госдуму внесен проект постановления о прекращении полномочий депутата Шилкина

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Максим Блинов/РИА Новости

В Госдуму внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Григория Шилкина. Соответствующий документ доступен в думской базе данных.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Шилкина Григория Владимировича», — говорится в документе.

Из документа также следует, что основанием для досрочного прекращения деятельности Шилкина стало его письменного заявления о сложении депутатских полномочий.

Шилкин был избран по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы. Кандидатура парламентария выдвигалась от политической партии «Новые люди».

В мае Госдума провела пленарное заседание, в ходе которого приняла проект постановления о досрочном прекращении полномочий парламентария Елены Ямпольской. Основанием для этого также стала письменная просьба депутата. Перед этим Ямпольскую назначили председателем наблюдательного совета фонда «Русский мир».

Ранее Володин запретил депутатам ездить за рубеж без уведомления.

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