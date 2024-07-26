Подозреваемый в убийстве Фарион показал язык дочери убитой

Подозреваемый в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион Вячеслав Зинченко показал в суде язык дочери убитой. Об этом сообщает «Страна.uа».

Это произошло, когда она спросила, не проглотил ли он язык.

Глава МВД Украины Игорь Клименко рассказал, что Зинченко готовился к преступлению как минимум два месяца. Клименко отметил, что следствие рассматривает разные версии убийства. Среди возможных мотивов он назвал общественную деятельность бывшего депутата и личную неприязнь.

Покушение на экс-депутата Рады произошло 19 июля. Фарион выстрелили в область виска около ее дома. Врачи не смогли ее спасти. Ответственность за убийство экс-депутата Верховной рады Украины взяла на себя неонацистская группировка. Задержанного по делу об убийстве Ирины Фарион зовут Вячеслав Зинченко. Молодой человек родился 3 апреля 2006 года. Выяснилось, что он играл в днепровской футбольной команде, которая действовала при местной детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ).

Ранее на Украине показали видео с убийцей Ирины Фарион.