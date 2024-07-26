Стало известно, сколько заплатили ворам за украденный 60-тонный мост в Рязанской области

В Рязанской области ищут причастных к краже 60-тонного ж/д моста. О том, что уже удалось узнать, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, разобранный мост обнаружили в одном из пунктов приема металлолома на территории региона. Также известно, что мужчина, сдававший украденное, получил лишь около 1,3 млн рублей, хотя реальная стоимость конструкции оценивается в 300 млн.

Сейчас правоохранители ищут некого Николая С., на которого и был оформлен договор на сдачу цветмета. Он родился в 1987 году и страдает алкоголизмом. По версии следствия, местный житель является только посредником и согласился сотрудничать с ворами за 5 тыс. рублей.

Накануне СМИ сообщили об исчезновении моста в городе Скопине, который затем был сдан неизвестными в металлолом. Местная правозащитница Светлана Коновалова обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой найти и наказать ответственных. По ее словам, сотрудники местной полиции не знают, что делать с вещдоками, которые весят 60 тонн.

По факту произошедшего возбуждено дело о краже в особо крупном размере.

Ранее двух жителей Дагестана заподозрили в ограблении ювелирного магазина на 20 млн рублей.