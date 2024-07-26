Арестованный генерал Булгаков имеет звание Героя России

Задержанный по делу о коррупции экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков ранее был удостоен звания Героя России и других наград. Информация об этом опубликована на сайте Минобороны РФ.

«Герой Российской Федерации. Заслуженный военный специалист. Награжден орденами: «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, Александра Невского, «За военные заслуги», Почёта, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и многими медалями», — говорится в биографии военнослужащего.

В открытых источниках говорится, что звание Героя России Булгакову было присвоено в 2016 году за логистическую операцию «Сирийский экспресс». Суть «Сирийского экспресса» — выстроенная по воздуху и воде система логистики, благодаря которой расположенный в Сирии контингент Вооруженных сил РФ оперативно получал необходимое обеспечение.

До этого в ФСБ сообщили, что Булгакова задержали по уголовному делу коррупционной направленности. Генерала поместили в СИЗО «Бутырка» в Москве.

Ранее в Москве задержали главу военно-строительной компании министерства обороны.