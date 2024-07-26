Омского военного отправили в колонию за уклонение от службы

Омский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Сергею Середе, который оставил службу и уехал в Омскую область. Об этом сообщили в Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным обвинения, военнослужащий не хотел выполнять воинские обязанности, из-за чего в декабре 2023 года не явился на службу. Вместо этого он уехал в Омскую область, где «проводил время по своему усмотрению». 22 марта текущего года Середу доставили в военную комендатуру.

Суд назначил военному 5,5 года колонии общего режима. На текущий момент приговор в свою силу еще не вступил.

До этого в Барнауле огласили приговор военнослужащему, который несколько раз уклонялся от прохождения военной службы. По версии обвинения, мужчина желал отдохнуть от исполнения своих обязанностей.

Ранее Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы российского военнослужащего за временное уклонение от службы. По данным обвинения, он решил провести время с семьей, поэтому не вернулся из отпуска на службу.

Ранее стало известно, что россиянин полгода прятался от военкомата в квартире и получил штраф.