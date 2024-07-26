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Заболевшая семья установила в доме камеру и нашла причину недуга

LADBible: в США заболевшие супруги установили дома камеру и узнали, что их отравил сосед

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Umar Abdullah/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США заболевшая семья установила в доме камеры и узнала, что стало причиной недуга, пишет LADBible. Оказалось, в этом был виноват сосед.

Вернувшись из отпуска, Умар Абдулла и его жена Самира почувствовали себя плохо и обратили внимание на странный запах в доме. Супруги открыли все окна и двери в доме, чтобы проветрить помещения и выяснить источник зловония, но это не принесло результата. Более того, у годовалой дочери пары пропал аппетит.

Супруги предположили, что подхватили вирус во время поездки в Огайо, а через несколько дней после возвращения забили тревогу, так как у Умара и ребенка начали выпадать волосы. Абдулла обратил внимание, что самый резкий запах исходит от входной двери, поэтому разместил там камеру, пытаясь найти ответ.

Это сработало — устройство зафиксировало, как 36-летний Сюймин Ли, сосед семьи, распылял неизвестную жидкость у порога их дома. Позже выяснилось, что мужчина пошел на этот шаг, так как ему не нравился постоянный шум, появившийся с рождением дочери супругов.

Ли был арестован, ему были предъявлены обвинения в преследовании семьи. Экспертиза показала, что Сюймин использовал вещество, содержащее токсичные химикаты.

Ранее американка подожгла дом бывшего парня, пока он спал с другой женщиной.

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