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Терминал Евроаэропорта Базель-Мюлуз-Фрайбург эвакуировали и закрыли

Терминал Евроаэропорта эвакуирован и закрыт по соображениям безопасности

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Markus Mainka/Shutterstock/FOTODOM

Терминал французско-швейцарского Евроаэропорта Базель-Мюлуз-Фрайбург эвакуировали и закрыли по соображениям безопасности. Информация об этом опубликована на странице аэропорта в соцсети X.

«По соображениям безопасности, терминал пришлось эвакуировать, и в настоящее время он закрыт», — говорится в сообщении.

Подробности не приводятся.

Отмечается также, что было временно приостановлено выполнение рейсов. Пассажиров призвали обратиться в свои авиакомпании для получения информации о рейсах.

Евроаэропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург основан в 1949 году по соглашению между Францией и Швейцарией. Он является единственным двусторонним аэропортом в мире.

В начале июля пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян рассказал, что сотрудники полиции получили сообщение о бомбе, установленной в аэропорту «Ширак». В итоге информация оказалась ложной.

Ранее россиянина арестовали в Париже по подозрению в дестабилизации обстановки во время ОИ.

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