Песков заявил, что в США не учили историю

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что в США мало кто учил историю, чтобы владеть информацией о войне 1812 года и Великой Отечественной войне.

«Мало кто в США, мы имеем в виду простых американцев и может быть истеблишмента, знают настолько глубоко историю, чтобы владеть информацией о войне 1812 года и Великой Отечественной войне, их никто не учил», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что для большинства американских граждан будет «небесполезно узнать, что в истории России есть много славных страниц». Также представитель Кремля выразил мнение, что кто-то в США действительно заинтересуется историей после заявления экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

Среди прочего пресс-секретарь президента РФ посоветовал журналистам поинтересоваться у Трампа, почему тот знает историю Советского Союза лучше, чем украинский лидер Владимир Зеленский.

Заявление Трампа, о котором идет речь, было сделано в телефонном разговоре. Экс-глава Белого дома посоветовал Зеленскому «заканчивать военный конфликт». Кроме того, Трамп назвал Россию «военной машиной» и напомнил, что русские победили Гитлера и Наполеона.

Ранее в России увидели ловушку в мирном плане Трампа по Украине.