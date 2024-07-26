В российском городе полковник тайком пробрался в спа-отель и устроил отдых в джакузи

В Костроме полковник пробрался в спа-отель под видом отдыхающего и устроил себе бесплатный отдых в джакузи. Об этом в Telegram-канале сообщило издание Baza.

Инцидент произошел 21 июля в одном из оздоровительных комплексов. Старший преподаватель военной академии, полковник, пришел в спа-центр вместе со своими двумя друзьями. Они дождались, пока администратор отвлечется, а затем тайком попали в здание.

Мужчины отдохнули в сауне, джакузи и хаммаме, поплавали в бассейне и поиграли в настольный теннис. Также нарушители около часа провели в платной беседке. Все мужчины были в состоянии алкогольного опьянения и громко матерились.

Администрация все же заметила гостей и предложила им заплатить за визит в спа-центр 6 тыс. руб. за троих. Мужчины ничего не ответили и проследовали к выходу прямо в плавках.

По данным Baza, охрана клуба не стала вступать в конфликт с полковником и вызвала полицию, но правоохранительные органы не застали отдыхающих.

Позднее один из них вернулся в отель, чтобы забрать свои вещи и при этом сломал шкафчик. Администрация связалась с полковником, но он заявил, что в клубе его не было.

«Максимум, что он сделал, — проходил мимо и поиграл в теннис. Это еще надо доказать», — отмечается в публикации.

До этого стало известно, что полковник ФСБ вымогал миллионы с помощью Telegram-каналов.

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