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Названы лучшие социальные инициативы бизнеса и некоммерческих организаций

Лауреатов премии «Наш вклад» наградили за помощь в реализации нацпроектов

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АНО «Национальные приоритеты»

В Координационном центре правительства наградили победителей Национальной премии «Наш вклад», которая отмечает роль бизнеса и некоммерческих организаций в достижении национальных целей и реализации нацпроектов. Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Национальные приоритеты», организовавшей премию.

На участие в премии поступило 632 заявки от 270 компаний из всех регионов России, включая новые регионы.

Победителями стали 40 проектов в сферах образования, науки, демографии, туризма, экологии, цифровой экономики и других.

Прошедшим в финал 219 российским организациям присвоили статус партнера нацпроектов России.

По словам заместителя председателя правительства РФ, председателя экспертного совета премии «Наш вклад» Александра Новака, совокупный объем инвестиций участников проекта этого сезона превысил 40 млрд рублей. По сравнению с 2021 годом, когда стартовал проект, эта цифра увеличилась в 10 раз, уточнил он.

«Проекты финалистов премии способствуют росту инвестиционной привлекательности регионов, помогают готовить кадры для перспективных отраслей экономики и наукоемких производств, создают инфраструктуру для комфортной жизни людей, служат развитию малого бизнеса и дают новые возможности для молодежи», — отметил Александр Новак.

В номинации «Госкорпорации и госкомпании» победу одержал Сбер, в номинации «Крупный бизнес. Регион» — АФК «Система». Среди НКО был отмечен благотворительный фонд «Женщины за жизнь».

В специальной номинации «Поддержка семьи» победителем стала «Национальная медиа группа».

Организаторы премии отметили, что чаще всего социально значимые проекты реализуются бизнесом и НКО в Москве, Подмосковье, Петербурге, Нижегородской области и Красноярском крае.

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