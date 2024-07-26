Предпринимателям помогут провести мероприятия на фестивале в Москве

На сайте фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» открылся раздел для организаторов мероприятий, в котором предприниматели смогут найти полезную информацию и получить поддержку от города, сообщается на сайте mos.ru.

Предприниматели организовывают на фестивале ярмарки, выставки, мастер-классы, а также тренировки и соревнования.

Также предпринимателям, которые проведут на фестивале более 5 мероприятий и попадут в рейтинг активных бизнесменов столицы, подарят рекламную кампанию. Баннеры появятся на 5 билбордах и 10 остановочных павильонах, а на городском телеканале покажут ролик о бизнесмене.

Напомним, фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» проходит в столице с 1 июня по 8 сентября.