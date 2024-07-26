Неизвестный разбил голову 88-летней россиянке и оставил ее лежать на асфальте

В Уфе мужчина разбил пенсионерке голову, открывая дверь от подъезда, и оставил пострадавшую лежать на асфальте. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на родственников пожилой женщины.

Инцидент произошел у дома 15/1 по улице Авроры. Уфимка заходила в подъезд, когда идущий на встречу незнакомец резко распахнул металлическую дверь — удар пришелся на голову женщины, она упала и не могла подняться самостоятельно. Мужчина, по словам родных пенсионерки, оправдался тем, что опаздывает, сел в авто и уехал с места ЧП.

Помощь пенсионерке вызвали соседи. Скорая доставила женщину в больницу №22. Семья пострадавшей планирует обращаться по поводу случившегося в правоохранительные органы.

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