В медицинских службах рассказали о состоянии подорвавшегося в машине военного

Состояние пострадавшего в результате подрыва машины офицера Андрея Торгашова оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

По словам собеседника агентства, военному оказывается вся необходимая медицинская помощь. Получившая при взрыве осколочные ранения супруга Торгашова также проходит лечение.

До этого обвиняемый в подрыве автомобиля Евгений Серебряков заявил на допросе, что его расходы при подготовке преступления оплачивал украинский куратор.

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника офицера Генерального штаба. По данным МВД РФ, исполнитель взрыва, действуя по заданию украинских спецслужб, установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. В результате инцидента пострадали Торгашов и его супруга, офицер потерял конечности. По подозрению в совершении преступления в турецком Бодруме при содействии местной разведки задержали 29-летнего Серебрякова. Вечером того же дня суд заочно арестовал мужчину и обвинил его в незаконном хранении взрывчатки и покушении на ликвидацию двух человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что обвиняемого в подрыве авто в Москве отправят в СИЗО после допроса.