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Россиянин заставил пятилетнего сына стрелять в кота из пистолета

В Томской области мужчина объяснил, зачем заставлял сына стрелять в кота

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Shutterstock/Sophon Nawit

В Томской области мужчина заставил сына выстрелить в кота и объяснил причину агрессии. Об этом сообщает mk.ru.

На днях в сети появилась информация о том, что пятилетний мальчик стрелял в кошек из пневматического ружья в селе Дзержинское. В полиции провели проверку и выяснили, что стрельба велась из игрушечного пистолета с пистонами, и животное не пострадало.

Тем не менее правоохранители потребовали от 35-летнего местного жителя объяснений. Одетый в футболку с изображением Сталина мужчина заявил, что вдвоем с сыном они увидели кота, очень похожего на животное, которое ему перед этим «нагадило». Сначала родитель собирался бросить в него камень, а затем велел мальчику выстрелить из пистолета.

«Я находился на эмоциях, если какую-то общественность это задело, приношу свои извинения», — заявил отец мальчика.

После беседы правоохранители отпустили мужчину, оштрафовав его за перевозку ребенка в детском удерживающем кресле не пристегнутым.

Ранее на видео попало жестокое обращение мужчины с лебедем на озере в Литве.

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