Обвиняемый рассказал о роли украинского куратора в подрыве машины в Москве

Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков заявил на допросе, что его расходы при подготовке преступления оплачивал украинский куратор. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета РФ.

На опубликованном ведомством видео Серебряков говорит, что его задержали за производство и установку взрывного устройства, а также средства слежения. По его словам, деньги на это ему дал куратор, с которым обвиняемый виделся один раз.

«Я предполагаю, что он из Украины. Он платил, как бы, на расходы», — сказал Серебряков.

Он также рассказал, что в Турцию улетел «с целью скрыться от правосудия». Позднее мужчина планировал уехать на Украину. При этом паспорта другой страны или украинского документа у него не было, но их, по его словам, ему должны были передать некие люди в Турции.

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника офицера Генерального штаба Андрея Торгашова. По данным МВД РФ, исполнитель взрыва, действуя по заданию украинских спецслужб, установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. В результате инцидента пострадали Торгашов и его супруга, офицер потерял конечности. По подозрению в совершении преступления в турецком Бодруме при содействии местной разведки задержали Евгения Серебрякова. Вечером того же дня суд заочно арестовал мужчину и обвинил его в незаконном хранении взрывчатки и покушении на ликвидацию двух человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что заседание суда по делу Серебрякова запланировано на 25 июля в Бодруме.