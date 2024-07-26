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В Кремле заявили, что у героизма много лиц

Песков: у героизма есть различные формы проявления

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Участника спецоперации, изобретателя лекарства от онкологических заболеваний и многодетную мать можно причислить к героям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа, видео его выступления опубликовал Telegram-канал Мастерской новых медиа.

Представитель Кремля обратил внимание, что Россия нуждается в героях в прямом смысле этого слова. По его мнению, героем можно считать и седовласого 90-летнего старика, который написал «какой-то философский труд» и безногого парня, который продолжает помогать людям на протезе.

«И они все могут и должны выглядеть по-разному. Просто должен быть дух геройства», — сказал Песков, уточнив, что конкретного лица «у геройства нет».

18 июля политолог Александр Асафов отметил, что тот героизм представителей всех национальностей, которые воины показывают на СВО, это прямая демонстрация того самого национального единства.

Ранее член экспертного клуба «Дигория» Матвей Киселев напомнил о героизме воинов, когда враг ломался о «твердыню русского духа».

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