Обвиняемый в подрыве машины в Москве собирался отправиться на Украину

Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы Евгений Серебряков планировал из Турции отправиться на Украину. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

«Из Турции Серебряков собирался на Украину, где ему обещали гражданство», — заявила она.

Петренко добавила, что в ходе допроса Серебряков рассказал об обстоятельствах подготовки к совершению преступления. По словам обвиняемого, он действовал по заказу Службы безопасности Украины. В том числе мужчина рассказал и о встрече с куратором за рубежом, а также о месте получения компонентов для создания взрывного устройства.

Взрыв внедорожника Toyota произошел утром 24 июля на севере Москвы. Автомобиль находился на парковке жилого дома. В результате взрыва пострадали женщина и мужчина, которые находились внутри авто. По данным СК, причиной взрыва стала «детонация неустановленного предмета».

Позднее стало известно, что внедорожник принадлежит участнику специальной военной операции. В свою очередь на Украине заявили, что непричастны к подрыву авто.

В тот же день подозреваемого в организации взрыва задержали в турецком Бодруме. Им оказался 29-летний Евгений Серебряков из Волгоградской области. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал мужчину, его подозревают в покушении на жизнь двух или более лиц, а также в незаконном обороте оружия.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в подрыве машины в Москве был алтарником в церкви.