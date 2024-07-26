В Магаданской области скорректировали закон, разрешающий убийство собак

Депутаты Магаданской области внесли изменения в закон, который разрешает убийство бродячих собак, теперь неагрессивных и здоровых животных будут выпускать на улицы после стерилизации. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания региона, передает РИА Новости.

Отмечается, что поправками в региональный закон уточнили понятие «немотивированная агрессивность» и ввели понятие «экстраординарная ситуация».

«Уточняется перечень мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, который включает отлов животных, их транспортировку и передачу в пункты временного содержания», — сказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что здоровые животные, не проявляющие агрессию, будут размещены в приюте, стерилизовать, вакцинировать и возвращать в места их обитания. Умерщвление животных будет происходить только в случаях необходимости предотвращения исходящих от конкретного животного угроз.

Региональный закон, который позволяет умерщвление бездомных животных, вступил в силу в Магаданской области 15 июля. В рамках закона бездомных собак сначала будут помещать в пункт временного содержания на срок до 15 суток. Там за ними будут наблюдать специалисты, затем неагрессивных собак будут передавать в приют, где им постараются найти хозяев.

23 июля стая бездомных собак напала на шестилетнего ребенка в Братске.

Ранее бродячая собака покусала ребенка на детской площадке в Сахалинской области.