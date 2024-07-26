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Подозреваемый в подрыве авто в Москве признался, что встречался с куратором СБУ

Евгений Серебряков рассказал подробности встречи с куратором из СБУ в Стамбуле

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Євген Серебряков/VK

Подозреваемый в подрыве автомобиля Land Cruiser российского военного в Москве Евгений Серебряков рассказал, что совершил теракт по заданию сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), с которым встречался в Стамбуле. Это следует из видео, которое опубликовала ФСБ.

«Я начал общение в неким Ильей, который, как я предполагаю, является сотрудником СБУ», — рассказал он.

Евгений Серебряков уточнил, что общение происходило в Wire, кроме того, была «одна встреча в Стамбуле».

Он обратил внимание на то, что куратор предложил ликвидировать российского военного за деньги. По словам Серебрякова, сотрудник СБУ пообещал ему от $10 тыс. до $20 тыс. и украинское гражданство.

До этого стало известно, что задержанный не попадал в поле зрения правоохранителей как участник какого-либо экстремистского сообщества.

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника офицера Генерального штаба Андрея Торгашова. По данным МВД РФ, исполнитель взрыва установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал.

Ранее брат Евгения Серебрякова рассказал об участии своего родственника в протестах.

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Подрыв внедорожника в Москве
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