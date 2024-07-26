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Серебряков раскрыл, какую сумму ему пообещали за ликвидацию российского офицера

Серебряков заявил, что за ликвидацию офицера ВС РФ ему обещали от $10 до $20 тысяч

Обвиняемый в подрыве машины офицера Генштаба в Москве Евгений Серебряков рассказал, что куратор Службы безопасности Украины (СБУ) предложил ему ликвидировать российского военного за деньги. Кадры допроса опубликовало РИА Новости.

«Илья (предположительно, сотрудник СБУ) обещал мне <…> вознаграждение в размере от $10 тыс. до $20 тысяч», — сказал задержанный на видео.

Кроме того, по словам Серебрякова, сотрудник СБУ пообещал ему и украинское гражданство.

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника офицера Генерального штаба Андрея Торгашова. По данным МВД РФ, исполнитель взрыва установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал.

До этого ФСБ доставила из Турции в Россию Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве машины офицера Генштаба в Москве. Накануне при содействии турецких спецслужб его задержали в Бодруме, куда он уехал сразу после теракта. Серебряков уже находится в статусе арестованного и в ближайшее время будет помещен в СИЗО на два месяца.

Ранее брат Евгения Серебрякова рассказал об участии своего родственника в протестах.

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Подрыв внедорожника в Москве
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