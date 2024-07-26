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Молодые люди угнали машину у таксиста в Тюмени, чтобы съездить в Тобольск

В Тюмени молодые люди пырнули таксиста ножом в шею и угнали его машину

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Максим Блинов/РИА Новости

В Тюменской области полицейские задержали двоих молодых людей, подозреваемых в разбое. Об этом сообщили в полиции региона.

Двое юношей, один из которых освободился из мест лишения свободы менее трех недель назад, вызвали такси и в конце поездки, когда водитель остановился на парковке на улице Коммунистической, нанесли ему несколько ударов металлическими предметами в лицо и шею. Потерпевший выбрался из машины, и бандиты скрылись на ней в неизвестном направлении.

Автомобиль, приметы которого в полицию сообщил раненый, был замечен на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, а затем обнаружен брошенным в лесном массиве у деревни Артамонова в Ярковском районе. Самих угонщиков поймали с помощью квадрокоптера, они были задержаны в четырех километрах от дороги.

Задержанные признались, что заранее спланировали нападение на таксиста и вооружились самодельным и канцелярским ножами. После того, как мужчины завладели автомобилем пострадавшего, они замазали глиной его номерные знаки и отправились в Тобольск.

Ранее студенты напали на таксиста с ножом и проводом от компьютера ради выручки.

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