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Россиянам рассказали о признаках прослушки на телефоне

Депутат Немкин: перегревание телефона, шумы и эхо являются признаками прослушки

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Shutterstock

Быстрое перегревание телефона, шумы и эхо во время звонка — это признаки прослушки. Детали раскрыл член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

«Если телефон разряжается быстрее обычного, перегревается, или вы замечаете странные шумы и эхо во время звонков, это может указывать на наличие шпионского программного обеспечения. Эти признаки свидетельствуют о том, что какие-то процессы работают в фоновом режиме, передавая данные злоумышленникам», — пояснил он.

Депутат советует в таком случае обратить внимание на расход мобильных данных. Он отметил, что шпионские программы передают собранные данные через интернет владельцу ПО.

До этого генеральный директор EdgeЦентра Михаил Шурыгин заявлял, что внезапные перезагрузки телефона могут быть признаком прослушки. Например, если гаджет сам по себе перезагружается или выключается. Еще один признаком шпионского программного обеспечения может быть резкое уменьшение заряда батареи.

Ранее Apple признала, что новые модели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max перегреваются.

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