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Уголовное дело возбуждено после взрыва на месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе

СК возбудил дело после взрыва на Восточно-Уренгойском месторождении

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Shutterstock

Управление Следственного комитета (СК) по Ямало-Ненецкому автономному округу возбудило уголовное дело после взрыва, произошедшего ночью на Восточно-Уренгойском месторождении.

Дело возбуждено по ч. 2 статьи 217 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что 26 июля около 3:00 в правоохранительные органы поступило сообщение о происшествии на месторождении в Пуровском районе. На место направилась следственно-оперативная группа.

Восемь человек пострадали в результате ЧП. Данную информацию РИА Новости подтвердили в пресс-службе регионального правительства. Уточняется, что были госпитализированы четыре человека. Состояние одного из госпитализированных оценивается как крайне тяжелое, еще двое находятся в тяжелом состоянии. У четвертого пациента диагностированы травмы средней степени тяжести. Еще четырем пострадавшим не потребовалась госпитализация, они «лечатся амбулаторно», заявила представитель пресс-службы.

По информации СК, одного из восьми пострадавших врачам спасти не удалось.

До этого стало известно, что предварительной причиной взрыва стало нарушение технологического процесса подрядной организацией.

Ранее на химзаводе в Самарской области произошел взрыв.

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