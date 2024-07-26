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В ООН заявили об «эпидемии экстремальной жары» в мире

Гутерриш: последние дни бьют рекорды по среднесуточной мировой температуре

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Oliver Gerhard/imageBROKER.com/Global Look Press

На Земле миллиарды людей сталкиваются с «эпидемией экстремальной жары». С таким заявлением на брифинге выступил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает РИА Новости.

«Это была неделя беспрецедентной жары», — отметил он.

Гутерриш напомнил, что сначала Служба Европейского союза по изменению климата Copernicus объявила воскресенье, 21 июля, самым жарким днем за всю историю наблюдений. Но в понедельник, 22 июля, ртутный столбик поднялся еще выше. При этом следующий день, 23 июля, прошел в таком же диапазоне. Эти трое суток побили температурный рекорд за всю историю наблюдений.

По словам генсека ООН, планета становится «все жарче и опаснее для всех» из-за эпидемии экстремальной жары.

Но уже с понедельника в Центральную Россию начнут приходить холодные воздушные массы, что приведет к снижению температуры до 19...23℃. Об этом сообщил накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее жителям Москвы рассказали, ждать ли возвращения жары в ближайшее время.

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