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Прозоров рассказал о своем состоянии после покушения

Прозоров рассказал, что полностью восстановился после покушения

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров рассказал РИА Новости, что полностью восстановил здоровье после покушения.

«Отлично. Вообще все супер. Ну, шрамы остались, но это такое — мелочи», — ответил он на вопрос журналистов, удалось ли полностью восстановить здоровье.

Говоря о том, поменялся ли у него образ жизни после покушения и стал ли он осторожнее, Прозоров заявил, что у него появились новые ограничения в связи с безопасностью, но он продолжает работать.

12 апреля в Москве взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий бывшему подполковнику СБУ Василию Прозорову. В момент взрыва мужчина был внутри машины. Сейчас он в больнице, у него повреждены ноги и рука. Прозоров сотрудничал с российскими спецслужбами во время работы в СБУ, а затем эмигрировал в Россию. На него уже готовили покушение, но спецслужбы смогли его предотвратить.

26 апреля Прозоров заявил, что расследование покушения еще продолжается, дело в суд не передано.

Ранее спецслужбы Украины заподозрили в вербовке российских наркоманов.

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