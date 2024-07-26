Загорелся дворец княгини Ольги Палей в Пушкине

В петербургском Пушкине загорелось здание на площади тысяча квадратных метров. Об этом сообщает РЕН ТВ и публикует кадры с места событий.

Горящее здание — это дворец княгини Ольги Палей, он является памятником архитектуры регионального значения.

По данным МЧС России, пострадавших нет.

Дворец княгини Ольги Палей является бывшим дворцом великого князя Павла Александровича и его супруги Ольги Палей в Царском Селе. Дворец строили в 1911—1914 годах, его архитектором был К.К. Шмидт.

В оборудовании усадьбы, предназначавшейся для постоянного проживания, использовались все новшества для устройства удобного жилища. Здесь были даже водопровод и автономная электростанция. В 1914 году — за несколько месяцев до начала Первой мировой войны — состоялось новоселье.

Облику нового дома был присущ музейно-реставрационный характер: его владельцы стремились в соответствии с современной модой воспроизвести стиль Малого Трианона в Версале, дворцов Богарне и Компьена.

В 2000-х годах дворец оказался заброшенным и стоял бесхозным несколько лет, затем в январе 2013 года он был передан на правах оперативного управления ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Г.И. Турнера».

Ранее в Болгарии загорелись три склада с пиротехникой.