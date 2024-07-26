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Обнаружена брешь в обороне НАТО

Reuters: в НАТО заявили о дефиците войск, ПВО, ракет и боеприпасов для обороны

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Global Look Press

У Североатлантического альянса фиксируются проблемы, связанные с обороной в шести областях, требующих незамедлительного внимания. Об этом сообщает Reuters.

В текущий момент в альянсе разрабатывают планы по решению неотложных проблем.

В публикации подчеркивается, что к ним относится дефицит средств противовоздушной обороны, ракет большой дальности, численности войск, боеприпасов, а также трудности с логистикой и отсутствие защищенной связи на поле боя.

До этого Китай призвал НАТО задуматься о собственных действиях во время украинского конфликта вместо того, чтобы обвинять других.

11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка, которую Китай оказывает России, является угрозой безопасности для альянса. Поэтому ее следует прекратить.

Кроме того, в итоговой декларации, которая была принята на саммите НАТО в Вашингтоне, Североатлантический альянс призвал все страны мира не оказывать из-за конфликта на Украине никакой военной помощи России.

Ранее китайское посольство в США заявило, что КНР не принимает участия в конфликте на Украине.

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