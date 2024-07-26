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Обвиняемого в подрыве машины в Москве экстрадировали из Турции в Россию

ФСБ: обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве Серебрякова доставили в Россию

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Göç İdaresi Başkanlığı (МВД Турции)

Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля российского военного в Москве, задержан в турецком Бодруме и доставлен в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

«ФСБ совместно с МВД России и при содействии спецслужб и правоохранительных органов Турции задержан в Бодруме и 26 июля 2024 года доставлен в РФ находящийся в международном розыске российский гражданин Серебряков Евгений Николаевич», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас сотрудники ФСБ РФ доставили подозреваемого следователям для проведения дальнейших следственных действий по уголовному делу.

24 июля на севере Москвы взорвался джип Toyota Land Cruiser, при этом пострадали два человека. Водителю машины оторвало ступни, пассажирка получила осколочные раны. В МВД сообщили, что причиной взрыва стала детонация неустановленного предмета. Правоохранители рассматривают версию покушения, связанного с профессиональной деятельностью.

Серебряков успел уехать в Турцию, где был задержан. Его обвиняют по двум статьям — в покушении и незаконном обороте оружия. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил оперативность задержания в Турции Серебрякова.

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