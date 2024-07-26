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Понижение температуры ожидается во многих регионах России

Вильфанд пообещал понижение температуры в ЦФО, Поволжье, на Урале и юге России

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

С понедельника в Центральную Россию начнут приходить холодные воздушные массы, что приведет к снижению температуры до 19...23℃. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На Урале и в Поволжье также ожидается понижение температуры, а на юге страны жара спадет до 30℃.

«Понедельник принесет значительные изменения в погодных условиях. Циркуляция воздуха изменится, и более прохладный воздух с севера начнет поступать в центр Европейской России», — отметил Вильфанд.

По его данным, ожидается увеличение облачности и снижение температуры на 5...6℃, которая будет находиться в пределах 19...23℃.

Он добавил, что такая температура будет на 2 градуса ниже климатической нормы для Центральной России. Также ожидается значительное снижение температуры в регионах Поволжья, Урала и на юге европейской части страны.

Вильфанд добавил, что теперь можно забыть о температурах около 40℃ в Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму и Ростовской области. Температурный фон будет находиться до 30℃, что соответствует климатическим нормам.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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