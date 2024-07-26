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Жителям Сочи ограничили подачу воды

В Сочи ограничили подачу воды из-за аварии

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Михаил Мокрушин/РИА Новости

В Сочи временно ограничили водоснабжение из-за аварии, которая затронет более ста улиц в Центральном и Хостинском районах курорта на срок до суток. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

«На магистральном водоводе диаметром 500 мм, пролегающем вблизи улицы Пластунская, был обнаружен прорыв. На время ремонта работа насосного оборудования будет приостановлена, а система опустошена», — сообщили в пресс-службе «Водоканала Сочи».

В компании отметили, что планируют восстановить подачу воды во второй половине дня 26 июля.

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