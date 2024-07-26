Жителям Сочи ограничили подачу воды

В Сочи временно ограничили водоснабжение из-за аварии, которая затронет более ста улиц в Центральном и Хостинском районах курорта на срок до суток. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

«На магистральном водоводе диаметром 500 мм, пролегающем вблизи улицы Пластунская, был обнаружен прорыв. На время ремонта работа насосного оборудования будет приостановлена, а система опустошена», — сообщили в пресс-службе «Водоканала Сочи».

В компании отметили, что планируют восстановить подачу воды во второй половине дня 26 июля.

20 июля жители Краснодара вышли на стихийный митинг из-за долгих перебоев с электричеством в 40-градусную жару: они заблокировали дорогу с требованием «дать свет». На место прибыл мэр города Евгений Наумов — после этого нескольких человек задержали «за оскорбление властей». Оставшимся же глава города пообещал быть с ними, пока в дома не вернут электричество, и даже предложил «привязать его наручниками к столбу». Власти региона объясняют проблемы сбоем на Ростовской АЭС, снабжающей энергией юг России.

Ранее в Ялте вышли из строя 40 трансформаторных подстанций.