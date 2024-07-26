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В Париже проходят протесты против Олимпиады-2024

РЕН ТВ: протестующие вышли на улицы Парижа с требованиями бойкота Олимпиады-2024

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kovop/Shutterstock

Протестующие заполонили улицы Парижа с плакатами и требованиями бойкотировать Олимпийские игры — 2024 в столице Франции. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Один из участников акции рассказал телеканалу, что Олимпиада требует огромного количества средств только для того, чтобы «похвастаться» перед туристами. На время такого масштабного события свои дома покидают более 30 тысяч жителей Парижа. Такие траты вынуждают парижан работать в разы больше, сохраняя прежний уровень заработной платы.

«Им покажут «красивую картинку». Но они не увидят самих парижан. Они не увидят городскую жизнь и его глубокого культурного восприятия», — подчеркнул мужчина.

Также отмечается, что к митингу присоединились пропалестинские протестующие.

20 июля сообщалось, что французские власти насильно выселяют мигрантов и бездомных из Парижа перед стартом Олимпийских игр. Отмечается, что власти подверглись критике со стороны общественности за неправомерные действия по отношению к бездомным и мигрантам.

Летние олимпийские игры — 2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее на Олимпиаде раздали 10 тысяч салфеток для орального секса.

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