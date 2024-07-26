Власти Подмосковья оценили законность сделок с участками Барвихи

Министерство имущества Московской области на суде по участкам в Барвихе поддержало позицию ответчиков о законности сделки по покупке земель, ранее принадлежавших санаторию. Об этом сообщает РБК.

В публикации отмечается, что Генпрокуратура направила иск об изъятии у частных собственников 8 га земли, которые входят в участок площадью 99 га.

Издание подчеркивает, что министерство имущественных отношений Подмосковья было привлечено к участию в деле в качестве третьего лица.

Также Генпрокуратура ходатайствовала о приобщении к делу материалов, которые доказывают, что реставрационные работы замка Мейендорф, ранее являющиеся частью инвестиционного контракта, не были проведены.

До этого в Одинцовском городском суде прошли слушания по делу, связанному с иском Генпрокуратуры об изъятии 8 гектаров земли из участка общей площадью 99 гектаров, ранее принадлежавшего санаторию Управления делами президента «Барвиха».

На первом слушании, которое состоялось в понедельник, 24 июня, представитель Генпрокуратуры отметил, что земельные участки были проданы в 2001 году по цене значительно ниже рыночной стоимости, в 236 раз. По ее словам, тогдашняя стоимость земли составляла 54,4 миллиона рублей.

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