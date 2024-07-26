Врач посоветовал мужчинам запеченные томаты для профилактики рака простаты

Стремительные темпы экономического роста принесли многим жителям планеты вместе с финансовым благополучием и так называемые болезни цивилизации. И одним из таких распространенных заболеваний является рак простаты. Об основных факторах, влияющих на его развитие, «Газете.Ru» рассказал врач-онкоуролог «СМ-Клиника» Александр Сысоев.

«Главные «виновники» этого распространенного среди мужчин онкозаболевания — возраст и популярная во всем мире мясо-молочная диета. По наблюдениям наших зарубежных коллег, чаще всего раком простаты страдают мужчины в США, развитых европейских странах, а также в России. А вот в азиатских странах эта болезнь встречается гораздо реже», — заметил Сысоев.

Онкоуролог детально рассмотрел специфику влияния факторов риска на развитие рака предстательной железы, среди которых возраст мужчины, наследственная генетика и западная диета с преобладанием животных жиров.

По статистике, риски рака простаты заметно повышаются с возрастом мужчины. Онкозаболевание распространено среди большинства мужчин старше 60–70 лет. Врачи-онкологи связывают его развитие с патологическими изменениями тканей простаты, которые происходят с возрастом. Вместе с тем у молодых мужчин до 40 лет заболевание встречается крайне редко — 1 случай на 10 тысяч пациентов.

Наследственный фактор также играет большую роль в развитии рака. Причем эта болезнь почти в 5 раз чаще встречается у мужчин, чьи близкие родственники (дедушка, отец, дядя) в прошлом тоже болели раком простаты. По словам Сысоева, онкологи выделяют целую группу «семейных» генов, в т.ч. мутации генов BRCA 1/2, которые являются опасными триггерами опухолевого процесса в простате.

Еще один частый фактор, связанный с раком простаты, — хроническое часто рецидивирующее воспаление в простате. Многие российские и зарубежные исследователи научно обосновывают взаимосвязь между этим заболеванием и онкопроцессом. Показателем начинающихся мутаций в клетках простаты является повышенный уровень белка ПСА в крови больного человека.

Более подробно онкоуролог остановился на последнем факторе, который непосредственно влияет на развитие рака простаты. Это популярная западная модель питания, в которой преобладают исключительно животные жиры. Так, например, высокое содержание насыщенных кислот омега-6 в молочных продуктах, сливочном масле и красном мясе при их частом потреблении может негативно повлиять на состояние и функции простаты. Причем риски развития рака тем выше, чем больше дисбаланс в организме больного между полезными жирами омега-3 и вредными трансжирами.

В то же время употребление овощей, соевых продуктов и рыбы благотворно влияет на здоровье мужского органа. Это доказано многими исследованиями.

«Удивительно, но факт: употребление блюд с томатами как минимум 3–4 раза в неделю помогает мужчинам поддерживать здоровье простаты и хорошо себя чувствовать. В чем секрет этого, казалось бы, обычного продукта? В антиоксиданте ликопине, которого в томатах в избытке. Возможно, не все знают, но при термической обработке томатов (тушении или запекании в духовке) концентрация этого вещества не уменьшается, а, наоборот, повышается. Причем максимально. А значит, и польза запеченных томатов для здоровья мужчины гораздо больше», — резюмировал Сысоев.

Ранее были названы самые распространенные мужские болезни у сотрудников офиса.