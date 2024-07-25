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В Петербурге педагог попала в больницу после того, как мать ребенка толкнула ее в стену

РЕН ТВ: в Петербурге мать напала на воспитательницу в детском саду

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Pixabay

В детском саду Петербурга между воспитательницей и родительницей произошел конфликт. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

Инцидент произошел в Адмиралтейском районе. По словам собеседника, мать двоих детей сначала нецензурно выражалась, затем толкнула педагога в стену.

Пострадавшая обратилась к медикам, после чего ее госпитализировали. Предположительно, воспитательница получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей. На данный момент ее состояние оценивают как удовлетворительное.

Известно, что женщина ранее уже была замечена в конфликтах. Так, накануне она поссорилась с коллегой из-за того, что кто-то год назад якобы украл вещи. На следующий день одна из воспитательниц сделала ей замечание, так как девочка находилась на жаре без головного убора. После этого родительница набросилась на педагога.

Ранее группа пятилетних детей стащила ключ и сбежала из детсада в Улан-Удэ.

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