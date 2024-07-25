Названо число задержанных после обысков в Каспийске

В Каспийске во время оперативных мероприятий правоохранители задержали несколько человек. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его информации, в ходе проверок в жилом многоквартирном доме задержали «как минимум двух человек».

Источник уточнил, что эвакуированных жильцов уже начали «впускать в свои квартиры».

До этого правоохранители рассказали, что «сработали на опережение». Руководитель пресс-службы МВД региона Гаяна Гариева пояснила, что были проведены оперативные мероприятия в дагестанском городе по нескольким адресам. Она опровергла распространяемую в соцсетях информацию о забаррикадировавшихся в доме людях. По словам Гариевой, мирным жителям Каспийска ничего не угрожает, общественный порядок в городе не нарушен.

О том, что в жилом доме в Каспийске забаррикадировались неизвестные, стало известно вечером 25 июля.

Ранее двое задержанных в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане граждан Таджикистана арестовали на два месяца.