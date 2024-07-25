Католическая архиепархия отреагировала на теракт своего прихожанина в Москве

Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков прислуживал на богослужениях в греко-католическом приходе, но его деяние не совместимо с христианской верой. Об этом заявил генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов в Telegram-канале архиепархии.

«Подобные действия абсолютно не совместимы с христианской верой и Церковь их категорически осуждает. Тот факт, что мирянин Серебряков прислуживал на богослужениях, не делает его официальным представителем католической церкви или сотрудником ее структур», — отмечается в сообщении.

Горбунов выразил надежду, что преступление будет раскрыто и виновные понесут справедливое наказание. Также он попросил верующих помолиться за исцеление пострадавших.

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника офицера Генерального штаба Андрея Торгашова. По данным МВД РФ, исполнитель взрыва, действуя по заданию украинских спецслужб, установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал.

В результате инцидента пострадали Торгашов и его супруга, офицер потерял конечности. По подозрению в совершении преступления в турецком Бодруме при содействии местной разведки задержали Евгения Серебрякова. Вечером того же дня суд заочно арестовал мужчину и обвинил его в незаконном хранении взрывчатки и покушении на ликвидацию двух человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что обвиняемый в подрыве машины в Москве был алтарником в церкви.