Депутат Заксобрания Краснодарского края Арменак Тозлян помог сочинскому предприятию «Сварог» организовать производство динамической защиты для танков, участвующих в СВО. Благодаря его поддержке предприятие смогло увеличить объемы выпуска необходимых для фронта изделий. Об этом сообщил портал Юг Times.

Руководитель инжиниринговой компании «Сварог» Семен Лютый отметил, что предприятие, специализирующееся на изготовлении металлоконструкций, решило перепрофилировать часть своего производства под нужды российской армии. Компания наладила изготовление динамической защиты для танков, которая повышает выживаемость боевых машин на поле боя, защищая их от кумулятивных снарядов и противотанковых гранат.

Однако, как пояснил Семен Лютый, из-за ограниченных ресурсов, предприятие столкнулось с трудностями в наращивании объемов производства.

Обратившись за помощью к депутату ЗСК Арменаку Тозляну, компания получила необходимую поддержку.

Благодаря депутату, предприятие обеспечили стабильными поставками металла, что позволило значительно увеличить выпуск динамической защиты, сообщил руководитель компании.

«Благодаря помощи Арменака Тозляна мы ежемесячно производим более 2 тыс. комплектов динамической защиты», — рассказал Лютый.

По словам Тозляна, инициатива сочинского предприятия — замечательный пример того, что даже малый бизнес может внести значимый вклад в общее дело.

Он убежден, что, объединив усилия, россияне должны помогать бойцам дойти до победы.

Ранее депутат Тозлян организовал сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса и оказал поддержку нескольким воинским подразделениям, участвующим в СВО.