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Россияне рассказали, что обсуждают в домовых чатах

Вопросы ЖКХ стали самыми популярными темами обсуждений в домовых чатах россиян

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Самыми популярными темами обсуждений в домовых чатах россиян стали вопросы ЖКХ (50%), постройка или ремонт чего-либо в доме или во дворе (21%), чистота подъездов и прилегающей территории (18%). Об этом сообщили аналитики медиахолдинга Rambler&Co, узнавшие у граждан страны, что о чем они чаще пишут в домовых чатах.

Согласно опросу, жалобы на соседей занимают 7% обсуждений в домовых чатах, разговоры не по делу — 4%.

Кроме того, аналитики пришли к выводу, что 34% опрошенных россиян активно участвуют в обсуждениях домовых чатов, 28% знают об их существовании, но не вступают. У 38% чатов с соседями нет.

Более половины россиян (52%) узнают из чатов новости про район, 34% используют информацию, как руководство к действию — готовы помогать улучшать ситуацию в доме. При этом 9% участников чатов являются активистами, которые начинают дискуссии, предлагают варианты решения вопросов и объявляют собрания. 5% заходят туда только при необходимости решить собственную проблему.

Почти треть респондентов заявили, что им удавалось добиваться своих целей через домовой чат. У 26% получается решать мелкие бытовые вопросы с помощью соседей, а 14% сообщили, что они сопричастны к реализации крупных изменений во дворе или в доме. 5% признались, что через домовые чаты они лучше познакомились с соседями. Четверть участников ничего не добились, но продолжают стараться.

Почти половина россиян, не вступающих в соседские группы и каналы, считает, что за состоянием дома должны следить специальные службы, а не жители. Более трети респондентов из этой категории слишком заняты на работе, чтобы заниматься бытовым активизмом. 19% опрошенных не интересуются жизнью соседей, а 1% респондентов снимают квартиру и не считают себя ответственными за принятие решений по дому.

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