Обвиненного в домогательствах митрополита Илариона отстранили от управления епархией

Святейший Синод принял решение об отстранении митрополита Илариона от управления Будапештской епархией на время работы специальной комиссии по изучению дел в ней. Об этом сообщил сайт Русской православной Церкви (РПЦ).

«На время работы названной Комиссии временно отстранить митрополита Будапештского и Венгерского Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархии», — говорится в сообщении.

В пресс-службе РПЦ добавили, что временное управление епархией будет поручено Патриаршему экзарху Западной Европы митрополиту Корсунскому и Западноевропейскому Нестору.

Кроме того, Илариона освободили от должностей председателя Синодальной библейско-богословской комиссии и председателя Комиссии Межсоборного Присутствия по богословию и богословскому образованию. Вместо него исполняющим обязанности был назначен Преосвященный епископ Егорьевский Мефодий.

Митрополит Иларион (в миру Алфеев) рассказал, что стал жертвой вымогательства. По словам священника, мать его бывшего иподиакона Георгия Сузуки Вероника требовала от архиерея €384 тысячи за уничтожение неких записей с камер наблюдения. По словам Илариона, их делали в его доме при помощи скрытых устройств.

В свою очередь экс-помощник митрополита Илариона выдвинул обвинения в домогательствах против священнослужителя спустя полгода после «побега» в Японию. В качестве доказательств Георгий Сузуки предоставил аудио- и видеозаписи.

Митрополит в ответ рассказал о странностях в поведении молодого человека и о женщине, которая назвалась его матерью. Священнослужитель настаивает, что файлы экс-помощника — подделка, и готов доказать свою правоту в суде. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Ранее ездившего на СВО священника лишили сана за блуд и воровство.