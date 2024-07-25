Падение со стула и порезы бумагой: в РФ появился список профессиональных рисков чиновников

Администрация Тобольска создала комиссию по оценке опасностей, с которыми могут столкнуться чиновники на рабочем месте. В список «профессиональных рисков чиновников» вошли падения со стула и порезы бумагой, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

В документе, который называется «перечень опасностей», вошли длительная работа за компьютером, громкие разговоры коллег и жесткие требования руководства. Также в реестре указан риск поскользнуться на мокром полу, споткнуться о провода, порезаться бумагой или упасть со стула при раскачивании.

Цель комиссии — определить потенциальные риски, выявить недопустимые и принять меры для их снижения, обеспечив безопасность труда для чиновников мэрии. В документе отмечается, что работа ведется в соответствии со статьями Трудового кодекса РФ.

До этого стало известно, что более 100 тысяч китайских чиновников попались на нарушении моральных норм, описанных в «Правилах из восьми пунктов» — кодексе поведения социалистических строителей с учетом местной специфики. В частности, правилами запрещено принимать подарки, устраивать на местах пышные церемонии встречи и застолья при исполнении служебных обязанностей, проявлять волокиту при рассмотрении обращений населения, предаваться роскоши и гедонизму, допускать аморальные поступки в быту.

Ранее узбекским чиновникам запретили быть нечестными и материться в социальных сетях.